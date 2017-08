E çuditshme, këtë fotografi e quan Adelina të “thjesht” (Foto)

Adelina Berisha duket se nuk e kupton konceptin e një fotografie të thjesht

Këngëtarja ka postuar një foto në rrjetin social duke e quajtur “simple pic”, por në fakt ajo është e veshur me një fustan elegant.

Fotografi e thjesht është ajo fotografi e çastit kur ju nuk jeni të veshur me ndonjë veshje ekskluzive por jeni të veshur thjesht.

Mirëpo, me sa duket edhe kjo veshje për Adelinën është e thjesht.

Imagjinoni se çfarë veshje tjetër mund të mos jetë e thjesht për Adelinën.