E çuditshme: Zvicra shet edhe ajër, ky është çmimi

Një kompani zvicerane do të mbushë shishe me ajër të pastër nga Alpet zvicerane, e cila do t’ua shesë atë qytetarëve në zonat e ndotura, siç janë ato në Kinë dhe Indi.

Kjo kompani zvicerane do të kërkojë 20 dollarë për një shishe ajri që përmban më shumë se 120 inhalacione ose rreth 10 minuta përdorim, përcjell albinfo.ch.

Sipas të dhënave të kompanisë, ajri mblidhet nga vende të ndryshme në Alpet zvicerane. Produkti vjen me një maskë të bashkangjitur të frymëmarrjes.

“Ky produkt është për një popullsi që jeton në baza ditore me ndotje të tmerrshme që mund të shkurtojë jetën dhe të shkaktojnë probleme të mëdha shëndetësore.

Një shishe ajri zviceran nuk është përgjigjja e problemeve të tyre, por është kaq e këndshme që ju të mund të thithni ajrin e pastër dhe të freskët, madje edhe me pak fjalë”, tha CEO i kompanisë, Denis Wur.

Ai tha se pret që kompania e tij të bëhet “një lojtar i madh në tregun e ri të ajrit” dhe njoftoi se shitjet e para tashmë janë bërë.