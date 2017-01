E ëma i lutet të kthehet në shtëpi, Stelina nga Kavaja: Më zhdëpni në dru, unë dua të dal për kafe

E quajnë Stelina, është me origjinë nga Kavaja dhe është 15 vjeçe, por ndryshe nga shumë moshatare të saja në vendin tonë, ajo prej 6 muajsh ka vendosur të jetojë larg familjes, të ikë nga shtëpia, nga qyteti i saj dhe të gjejë mbështetjen e shoqërisë në Tiranë. Në emisionin “Me emër të hapur”, Stelina është përballur me të ëmën, të cilës i ka bërë me dije se jeton në një banesë në Tiranë, e vetme dhe një shoqe e mbështet ekonomikisht.

Shpresa Myzeqari, mamaja e Stelinës ka shprehur në emision frikën se e bija mund të ketë rënë pre e një rrjeti prostitucioni, por 15-vjeçarja e ka mohuar kategorikisht këtë gjë dhe ndër të tjera është shprehur se ka njohur një shoqe, e cila ka një butik dhe i ka roguar një rrogë 200 mijë lekëshe për të mbajtur frymën.

E ëma i është lutur që ajo të kthehet në shtëpi, por Stelina adoleshente e refuzon dhe e mohon, duke u shprehur se tani ka jetën e saj dhe se nuk duron më që të gjithë anëtarët e shtëpisë ta dhunojnë apo keqtrajtojnë.

“Po unë si goc kom nevojë të dal për kafe çdo ditë…këta gërr, vërr”,- thotë ajo. Stelina shton se e ëma mund ta takojë kur të dojë, mund të kenë një marrëdhënie telefonike bashkë, por se nuk pranon kurrë të kthehet në shtëpi, edhe sikur ligji ta detyrojë.

Nëna e saj tregoi se gjithë sherri në familjen e tyre lindi për një foto në Facebook që Selina kishte me një djalë. “Selina ka pasur një adresë Facebook, që u shanë të gjithë shokë e shoqe, se ajo nuk mbante mend kodin dhe për këtë fakt u përzu nga shkolla. Gjithë fisi im u fut në sherr..Djali im shkoi në burg për këtë, se e rrahu vajzën. Adresën ia kishin vjedhur vajzës, në shkollë më thanë që janë sharë dhe injoruar nga adresa e Selinës, vajza më tha që nuk e mbante mend kokën. Për këtë arsye shkova në komisariat. Ka pasur një foto me një djalë.. Ia kanë treguar djalit dhe ai e qëlloi vajzën, vuajti dënimin për dhunë në familje. Kur doli nuk e gjeti në shtëpi. Më tha të bëj një vit burg për motrën dhe të mos e gjej në shtëpi…”

Ndërsa vajza e kundërshton dhe thotë: “Kjo veç po rren. Unë shkoja në linja interneti dhe punoja. Më ka përplasur në mur, më ka vënë duart e para, më tha motra për kë lyhesh ti? Prej kësaj, motrës dhe vëllait kam ik nga shtëpia…”