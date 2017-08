E fiksuar që në adoleshencë, kush është mashkulli që Armina Mevlani i linte shenja buzëkuqi kudo (FOTO)

Armina Mevlani herë pas here bëhet nostaligjike dhe poston foto të fëmijërisë. Sot ajo ka ndarë me fansat një poster të Johnny Depp të cilin e ka pasur që në adoleshencën e saj. Duket se Armina ka qenë një fanse e zjarrtë e aktorit dhe në posterin e tij ajo kishte lënë edhe disa të ‘puthura’. “Kujtime adoleshence” shkruan bashkangjitur fotos së postuar në Instastory. Duket se Armina ka qenë një fanse e zjarrtë e aktorit dhe në posterin e tij ajo kishte lënë edhe disa të ‘puthura’. “Kujtime adoleshence” shkruan bashkangjitur fotos së postuar në Instastory. “Kujtime adoleshence” shkruan bashkangjitur fotos së postuar në Instastory. KLIKONI me poshte per t’i pa fotot: