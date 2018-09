E FUNDIT/ Sekuestrohet një thes me 5 milionë euro, i përkasin ndërtuesit me 5 emra

5 milion euro dhe drogë me logon e Ronaldos, kush është Arjan Ndoci, “bosi” që iu kapën 1 ton kokainë Sekuestrohen 5 milionë euro pasuri të një grupi kriminal. Janë arrestuar edhe dy persona.

Sipas burimeve policore te arrestuarit janë Arjan Ndoci dhe Julian Deblink. Ndoci ka patur edhe katër emra të tjerë në përdorim si Dritan Gradica, Ardjan Noka, Mondi Prenga, Mond Gjoni, Don Gjoni.

Grupi kriminal merrej me tregtinë e narkotikëve, sipas policisë.

Operacioni është kryer nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe Policia e Shtetit në bashkëpunim me agjensi të huaja te luftës kundër trafikut të drogës

Trafiku i drogës bëhej nga Amerika Latine në drejtim të Europës.

Krahas euro janë sekuestruar edhe:

• Kuotat dhe aksionet e 1 shoqerie tregtare me aktivitet ne fushen e ndertimit.

• 1 Njesie Banimi në pallat

• 8 apartamente, me nje siperfaqe ndertimi 905 metro katror.

• 2 njesi tregtare (dyqane) me nje siperfaqe prej 280.4 metro katrore.

• 4 garazhde ne total siperfaqe 60 metro katror.

• 3 automjete te tipeve dhe llojeve te ndryshme.

Njoftimi i policisë

“Forca e Ligjit” në veprim sekuestrohen 5 mln euro asete të një grupi kriminal, me aktivitet në fushën e trafikimit ndërkombëtar të lëndëve narkotike, duke realizuar operacionin policor “Vazhdimi”

Më datë 30 prill 2018, autoritetet policore spanjolle në bashkëpunim DEA dhe EUROPOL kanë arrestuar në flagrancë shtetasit shqiptarë:

• Arjan Ndoci, alias (Dritan Gradica, Ardjan Noka, Mondi Prenga, Mond Gjoni, Don Gjoni,) 41 vjeç, lindur dhe banues në Laç Kurbin;

• Julian Deblini (Bedlini), vjec 35, lindur dhe banues në Lezhë.

Ata akuzohen për veprën penale të “Trafikimit ndërkombëtar të lëndëve narkotike”, pas kapjes së një sasie prej 1.000 kg kokainë, e cila dyshohet se vinte nga Kolumbia si dhe të një shume prej 1.550.000 Euro cash.

Këta 2 shtetas janë anëtarë të një grupi kriminal që zhvillonte prej kohësh trafik të lëndëve narkotike nga vendet e Amerikes Latine në drejtim te Europës.

Menjëherë pas realizimit të këtij operacioni nga autoritetet e sipërpërmendura, Policia e Shtetit ka shkëmbyer informacione paraprake për identifikimin e shtetasve dhe pjesëtarve të tjerë të këtij grupi kriminal si edhe aseteve te përfituara nga veprimtaria e paligjshme.

Pas kryerjes se veprimeve paraprake nga Departamenti i Policise Kriminale, materiali procedurial u referua nga Policia e Shtetit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, për Krimet e Rënda Tiranë dhe u regjistrua procedimi penal nr.85, viti 2018, për veprat penale të “Grupit të strukturuar kriminal”, “Trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale“, në ngarkim të shtetasve Arjan Ndoci dhe Julian Deblini (Bedlini) .

Nga kryerja e veprimeve hetimore u ngritën dyshime të arsyeshme se këta shtetas, të ardhurat e përfituara nga aktiviteti kriminal jashtë shtetit i kanë investuar në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, në llogari bankare, për vete dhe për familjarët e tyre dhe në disa raste duke i fshehur ato në emra të afërmve.

Konkretisht investimin e kane bërë në disa qytete të vëndit, e kryesisht në Tiranë.

Gjate kryerjes se veprimeve hetimore, jane zhvilluar disa takime te perbashketa operacionale me perfaqesues te Zyres Rajonale te DEA Athine, DEA Madrid, autoritete policore Spanjolle dhe EUROPOL, ne kuader te shkembimit ne kohe reale dhe identifikimin e personave te tjere te perfshire ne kete aktivitet kriminal.

Gjate gjithe kesaj periudhe, oficeret e Policise Kriminale të Policisë së Shtetit, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë, kane kryer veprime intensive proceduriale, duke perdorur metoda speciale te hetimit dhe pasije speciale per grumbullimin e provave materiale.

Ne perfundim te veprimeve hetimore te kryera ne terren, u siguruan prova të pa kontestushme dhe Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, vendosi sekuestro preventive për llogaritë bankare dhe pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, të shtetasve Arjan Ndoci, Julian Deblini (Bedlini) dhe familjarëve të tyre.

Sot, oficeret e Task Forces Speciale në Departamentin e Policisë Kriminale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, ekzekutuan Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda pranë :

• 3 bankave të nivelit të dytë, te disa llogarive bankare me nje sasi të konsiderushme eurosh.

• Kuotat dhe aksionet e 1 shoqerie tregtare me aktivitet ne fushen e ndertimit.

• 1 Njesie Banimi në pallat

• 8 apartamente, me nje siperfaqe ndertimi 905 metro katror.

• 2 njesi tregtare (dyqane) me nje siperfaqe prej 280.4 metro katrore.

• 4 garazhde ne total siperfaqe 60 metro katror.

• 3 automjete te tipeve dhe llojeve te ndryshme.

Shuma e aseteve te sekuestruara ne kuader te operacionit, e perllogaritur me çmimin e tregut, kap vleren prej 5 milion Eurosh.

Policia e Shtetit ne bashkepunim me Prokurorine e Krimeve te Renda dhe agjencite ligj zbatuese amerikane dhe spanjolle, po vijojne veprimet per identifikimin e personave te tjere te perfshire ne kete aktivitet kriminal si dhe për pasuri të tjera, të luajtshme apo të paluajtshme, llogari bankare, të dyshuara me prejardhje kriminale ne shtete te ndryshme ku eshte zhvilluar ky aktivitet kriminal.

“Forca e Ligjit” është nje veprimtari e cila nuk zhvillohet si reflektim spontan i ngjarjeve te caktuara. “Forca e Ligjit” eshte nje veprimtari e cila karakterizohet nga organizmi profesional, programimi dhe serioziteti ne veprimin ligjor, duke synuar keshtu evidentimin qarte dhe me prova te veprimtarise kriminale te kujtdo te perfshire ne kete veprimtari.

“Forca e Ligjit” në veprim është faza vijuese operacionale e ndërmarrë nga Policia e Shtetit dhe Prokuroria për goditjen e grupeve kriminale, me aktivitet brenda dhe jashte vendit, të skeduara që prej fundvitit të kaluar nga autoritetet ligjzbatuese.

Ne i sigurojmë qytetarët e gjithe Shqiperise se do të vazhdojmë të jemi të angazhuar për të garantuar qetësi, rend e siguri per ta, duke goditur me ashpërsin e Forcës së Ligjit.