“E masakruan me thika, e lanë në mes të rrugës”, shqiptari sulmohet nga 4 persona (FOTO)

Një ngjarje e rëndë është shënuar në qendër të qytetit të Mynihut në Gjermani reth orës 22:oo të mbrëmjes së sotme.

Një 25-vjeçar shqiptar nga Gjilani është sulmuar me thikë nga katër persona dhe më pas është lënë në tokë. Lajmin e konfirmuan për JOQ.al, miq të 25-vjeçarit, të cilët thanë se ai njihej me emrin “Cani” dhe se është martuar me një gjermane me të cilën ka dhe një fëmijë. Gjendja e tij nuk dihet ende, por raportuesit thonë se ai mund të ketë marrë mbi 15 të çara me thikë dhe se vetëm një mrekulli mund ta ketë shpëtuar. KLIKO me poshte per t’i pare fotot: