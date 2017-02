E mbani mend Noçen, ja çfarë roli do ketë në Big Brother 9

Ende nuk është njoftuar për një datë zyrtare për nisjen e edicionit të ri të “Big Brother”, që pritet të fillojë në muajin mars. Edhe për shkak të shkëputjes, sivjet kurioziteti është i madh.

Javë pas jave janë zbuluar detaje që do të shohim në këtë edicion të ri, si në lojën brenda shtëpisë së famshme, ashtu edhe në studion e madhe nga e cila drejton Arbana Osmani. Sipas një lajmi të gazetës “Paloma”, sa i takon pozicionit të opinionistit, një rol kyç në spektakël, ka ndryshime. Mësohet se nuk do të jetë një emër i vetëm, por zëri që do të japë opinionin nga jashtë për lojën dhe personazhet, do të ndryshojë gjatë javëve.

Një prej emrave që përfliten për t’u ulur në poltronë, është ai i Najada Konomit, një nga vajzat më të njohura që kanë marrë pjesë në këtë “reality”. Noçja, siç e njohin të gjithë, ishte finaliste në edicionin e parë të “Big Brother”. Ajo punon prej vitesh në projekte që kanë të bëjnë me kulturën dhe pikturën.