E pabesueshme/ Nëna e John Terryt, pjesë e një video porno? (FOTO)

Moment mjaft i vështirë për ish-kapitenin e Chelseat, lojtarin e njohur anglez, John Terry. Mbrojtësi aktual i Aston Villës ka qenë objekt i shumë ofendimeve gjatë orëve të fundit në Twitter. Kjo për shkak se tifozët po dyshojnë që nëna e Terryt është protagoniste e një videoje porno në internet. Kjo për shkak se tifozët po dyshojnë që nëna e Terryt është protagoniste e një videoje porno në internet. Shumë përdorues të këtij rrjeti social janë “tërbuar” pas ngjashmërisë që e ka nëna e lojtarit anglez, Sue Terry, me një protagoniste të një videoje të regjistruar në mënyrë të fshehtë. Për shkak të etikës, videoja nuk është publikuar nga mediat britanike. KLIKONI me poshte per t’i para fotot: