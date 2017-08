E pabesueshme/ Publikohet lidhja e terroristit të Barcelonës me Noizyn (FOTO)

Një ngjarje me të vërtetë e pabesueshme ka dalë në dritë vetëm pak momente më parë. I arrestuari nga policia spanjolle si autor në masakrën e ndodhur sot në barcelonë, i quajtur Driss Oukabir, rezulton se ka një lidhje më këngëtarin shqiptar Noizy. Nuk bëhet fjalë aspak për një lidhje sentimentale por për faktin se disa ditë më parë, përkatësisht në datë 09 gusht 2017, ky person ka shpërndarë në profilin e tij këngën “AK47” të këngëtarit shqiptar. Ky fakt është publikuar nga shumë media ndërkombetare. Kky person ka shpërndarë në profilin e tij këngën “AK47” të këngëtarit shqiptar. Ky fakt është publikuar nga shumë media ndërkombetare. KLIKONI me poshte per t’i pare fotot: