Policia e Kumanovës ka arrestuar 23 vjeçarin me iniciale M.N. nga Kabuli i Afganistanit, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “tregti me drogë”. I pandehuri në datë të panjohur është furnizuar me drogë nga një person i panjohur me qëllim të shitjes së saj, shkruan Gazeta Lajm. Më datë 3 gusht të këtij viti gjatë kontrollimit të tij në fshatin Llojan i janë gjetur 64.9 gramë drogë “marihuanë”.