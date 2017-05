E vërteta për Kumanovën duhet sqaruar për hir të Iliridës e Ilirijanit

Sot e dy vite më parë, ngjarja që pretë zbardhjen !

Pse erdhën Mirsad Ndrecaj , Beg Rizaj me shokë në Lagjen e trimave në Kumanovë, pse u ngujuan aty, kush i ftoi ata,cili ishte plani tyre, a ishte amaneti që donin ta vazhdonin për ta çuar sa të mundeshin apo ishin të mashtruar ?! – këto dhe shumë dilema sot e dy vite më parë akoma mbetën enigmë.

Dhjetëra të vrarë e të plagosur, dhjetëra të rinjë e mesobura të burgosur me rrezik për dënime maksimale dhe një lagje e shkatruar ishte epilog i betejës së zhvilluar nga grupi armatosur dhe forcat policore të Maqedonisë.

Kjo ngjarje tani për tani bën pjesë në analet e një konspiracioni, por se sa do të jetë e mundur nga një distancë tjetër kohore zbardhja e saj mbetet që të shihet. Qeveria e re që pritet të formohet thuhet se do të zbardhë indicijet për konstruimin e kësaj ngjarje me pasoja të mëdha.

Mbase përgjegjësia ligjore do të kapte gjithsecilin, por dëshmitë në procesin gjyqësorë po zbardhin pak a shumë detaje për të vërtetuar disa dilema.

Andaj një prej dilemave që politika dhe institucionet e Maqedonisë një ditë kurdo që të jetë ajo , do të duhet tua zbardhin fëmijve të Beg Rizajt dhe ILIRJANIT e ILIRIDËS së Mirsad Ndrecajt se prindët e tyre u vranë në betejë apo ata i egzekutuan pasi që ishin dorëzuar sipas marëveshjes së kontaktuar .

Një rekonstruim hetimorë nga hetues të pavarur, mbase edhe do të mundë të dëshmojë se Maqedonia a do të notohet si shtet ku vriten njerëz PA GJYQ mbase pasi të jenë dorëzuar!/ Qenan Aliu