Eco Guerilla, Kasamit: Mos u bëj si Teuta Arifi!

Organizata ekologjike Eco Guerilla përmes një statusi në facebook ka reaguar kundër spotit publicitar të Bilall Kasamit i cili është kandidat për kryetar në Komunën e Tetovës.<span id=”more-20946″></span>

Reagimi është nxitur pasi që në spotin e publikuar me titullin “Kazerma nën udhëheqjen e Lëvizjes BESA” shihet plani për ndërtim të një kompleksi të objekteve banesore dhe qendër tregtare që shkon në kundërshtim me memorandumin e nënshkruar nga ky subjekt dhe partitë politike të tjera me Eco Guerillan, duke u zotuar se qoftë si pozitë apo opozitë Kazerma e Tetovës të shëndrohet në Park të qytetit, në reagimin e Eco Guerillas kërkohet që menjëher të hiqet ky spot.

<img class=”alignnone wp-image-20949″ src=”https://www.medial.mk/wp-content/uploads/2017/09/eco-255×300.png” sizes=”(max-width: 766px) 100vw, 766px” srcset=”https://www.medial.mk/wp-content/uploads/2017/09/eco-255×300.png 255w, https://www.medial.mk/wp-content/uploads/2017/09/eco.png 393w” alt=”” width=”766″ height=”901″ />

Këtij reagimi gjithashtu i është përgjigjur dhe Bilall Kasami përmes një statusi në facebook, duke i falenderuar organizatat joqeveritare për reagimet ndaj planit urbanistik të tijë dhe duke e pranuar se ka nënshkruar memorandum por duke u arsyetuar se në planin e tyre urbanistik 60% e kazermës është paraparë të jetë park kurse në pjesën tjetër objekte banimi dhe qendër tregtare.

<img class=”alignnone wp-image-20950″ src=”https://www.medial.mk/wp-content/uploads/2017/09/billal-228×300.png” sizes=”(max-width: 792px) 100vw, 792px” srcset=”https://www.medial.mk/wp-content/uploads/2017/09/billal-228×300.png 228w, https://www.medial.mk/wp-content/uploads/2017/09/billal.png 374w” alt=”” width=”792″ height=”1042″ />