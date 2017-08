Edhe Berisha thërret takim të liderëve shqiptarë në Maqedoni

Vërtetë dua ta di çfar u kamë bërë un Alisë dhe bashkpartiakëve integrist të tij që më kanë bërë dhe më bëjnë lloj lloj opstrukcioni mua si individ në këtë shtet

EJUP BERISHA

E kamë ndërmend që së shpejti Kryetarët e Partive politike shqiptare në Maqedoni ti ftoj në një takim të rëndësishëm politik. Me ta dua të bisedoj për qështje serioze politike që na tangojnë të gjithë neve si shqipëtar pavarësisht se kamë edhe qështje të mija personale të cilat dua ti bisedoj posaqërisht me Kryetarin e BDI-së Ali Ahmetin e që kanë të bëjnë me fatin tim personal. Z.Ahmetin dua ta pyes çfar borxhi i kamë atij dhe Partisë së tij BDI që më trajtojnë si armik të përbetuar të tyre gjatë gjithë kohës sa janë prezent në skenën politike në R:M. Vërtetë dua ta di çfar u kamë bërë un Alisë dhe bashkpartiakëve integrist të tij që më kanë bërë dhe më bëjnë lloj lloj opstrukcioni mua si individ në këtë shtet. Përndryshe un jamë një kolegë i tyre sepse në bazë të përgatitjes profesionale edhe un jamë shumë ngusht i lidhur me politikën. Me Ziadinin dua të flas për temën e preferuar të tij Plehërat që kohëve të fundit po u shkaktojnë shumë telashe banorëve të Strugës si dhe mungesën e ujit për bashkqytetarët e tij. Ti lëmë anash kapriqet e BDI-së dhe Alisë ndaj meje si individ dhe ti kthehemi esencës së këtij shkrimi takimit që e kamë ndërmend ta thirrë e në të cilin do të fliten qështje shumë serioze politike. Por fatkeqsisht këtë punë duhet ta bëj me njerëz që janë dëshmuar si shumë joserioz gjatë karrierës së tyre politke. Paramendoni jamë i obliguar të bisedoj qështje serioze me njerëz shumë joserioz. Por meqë politika duhet të jetë qështje shumë serioze atëher në këtë takim kërkoj të paktën një çikë sjellje serioze nga Kryetarët e Partive politke. Prandaj vendosa ti thërras politikanët me shpresë së ka ardhur koha të bëhen më serioz, se po të bëhej fjalë për humor unë më me dëshirë dhe kënaqësi në takim do ti thërrisja humoristët e mirnjohur shqiptar si Koço Devolen nga Shqipëria, Sabri Fejzullahun nga Kosova si dhe Majxhën Xhelë nga Maqedonia. Këta do të ma kënaqënin shpirtin jo vetëm mua por edhe juve lexues të ndëruar por thashë se kësaj radhe do ti thërras këta të parët e politikës dhe planifikoj të jemë konsekuent në këtë që e thashë meqë me këta është problemi i joseriozitetit e jo me njerëz të profileve tjera profesionale shqiptare. Pra problemi është te ata të parët e politikës që nuk po e kuptojnë seriozitetin e qështjeve të rëndësishme kombëtare e jo te të tjerët. Takimin që e kam ndërmend ta thirrë e quajta takim Kryetarësh të partive politike e jo takim liderësh sepse prej të gjithë këtyre e fatmirësisht parti politike sot kemi boll sa që një fjalë popullore thotë gati çdo shtëpi sot është bërë me parti por fatkeqsisht asnjëri prej kryetarëve të tyre akoma nuk ka dëshmuar se din ta lëviz popullin në drejtimin e duhur të zhvillimit dhe përparimit të mirëfillt. E detyrë primare e një Lideri është që ta bëjë një gjë të tillë pra ta udhëheq popullin përpara e jo mbrapa me shkallën e shpejtësisë R(Rikferc) gjë që ka ndodhur deri tani. Meqë do të thirrë një takim të tillë të njerëzve që deri tani ishin shumë joserioz me një qështje shumë serioze siç është politika atëher personin që dua ta ftoj në të do të jetë Plaku i Llojanit. Por për ta thirrur atë janë në pyetje dy vështërsi. E para është se po e thirra Plakun nga Llojani miku im Fejzi Hajdari do të më akuzojë për vjedhje ideshë të tijë dhe e dyta vështërsi më e madhe është se ky po e vërejti se Kryetarët e Partive politike do të jenë joserioz gjat takimit në qasjet e tyre ndaj qështjeve shumë të rëndësishme politike kombëtare plaku nuk do të mund të durohet dot dhe do të fillojë të shajë. Të jemë më i qartë Jo se njerëzit prezent në atë takim nuk meritojnë të shahen por se dua të jemë gjithashtu edhe më i qartë se nuk meritojnë të shahen njerëzit e tyre më të afërt të cilët tërë kohës u kanë folur djemëve të tyre që të sillen mirë dhe në mënyrë shumë më korrekte në politikë e jo të bëjnë keqpërdorime dhe malverzime siç i kanë bërë dhe po i bëjnë bijtë e tyre të angazhuar në politikë.Prandaj duke e pasur parasyshë këtë qështje që është shumë e ndjeshme un Plakun e Llojanit do ta përkujtoj që nëse vjen në takim mundësisht të mos shajë apo edhe nëse shanë le të mos ti shajë familjarët e afërt të politikanëve sepse ata nuk e meritojnë një gjë të tillë.Ndërsa sa e kemi dëgjuar ky plak “bujar” ka shprehje tjera nga zhargoni i tijë i pasur i sharjeve që mund ti përdor ashtu si din ai me mjeshtërinë që e ka, por siç thashë jo ato sharjet e sipërpërmendura sepse këta Kryetarët e Partive politike nuk kanë ardhur aty ku janë me instrukcione të të afërmve të tyre që të sillen në mënyrë joadekuate në politikë por se këto sjellje ata i kanë trashëguar dhe zbatuar pas hyrjes së tyre në politikë pa dijeninë e familjarëve të tyre. Prandaj Plak i ndëruar shmangëju sharjeve që të thashë sepse po ta sqaroj se ty e kamë ndërmend të të ftoj në takimin politik që të mbashë rend dhe disciplinë, sjellje të cilat u mungojnë politikanëve shqiptar.Ndërdsa aty ku nuk ka rend dhe disciplinë nuk ka as zhvillim e as përparim. Në takim ku besoj se do të marrin pjesë Kryetarët e Partive politike shqiptare si A.A , G.O, Z.S, B.K, V.M.,H.SH e të tjerë do të bisedojmë për qështjet vitale kombëtare si përparimi i statusit kushtetues juridik të shqiptarëve në vendin tonë pastaj për qështjen e moszbatimit të marrëveshjeve shumë të rëndësishme politike si Marrëveshjes së Ohrit e cila jo vetëm që nuk u zbatua asnjëher sa dhe si duhet por edhe u varros nga ana e Partive politike shqiptare.Pastaj do të bisdedojmë për Platformën shqiptare e cila ka ngelur vetëm në letër apo nga e cila po thonë se kohëve të fundit u zyrtarizua gjuha shqipe e ne nuk e kemi të qartë se çka në fakt u bë me gjuhën tonë më të bukur në botë apo se athua vallë e njëjta u zyrtarizua apo vetëmse u përparua përdorimi i saj në RM. Prandaj meqë koha nuk na premton shumë pasiqë po afrohet termini i mbajtjes së zgjedhjeve lokale atëher do të filloj që sa më shpejtë ti ndaj ftesat dhe ta mbajmë takimin me qëllim që ti sqarojmë poziconet tona si shqiptar në ambientin politik të vendit.