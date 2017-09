Lëvizja Besa do të garojë me kandidatin të saj ne zgjedhjet lokale te 15 tetorit, për Qytetin e Shkupit. Lajmin e keille per “Zhurnal” e ka konfirmuar shefi i kabinetit të Lëvizjes Besa, Faton Fazliu.

“Lëvizja Besa do të kandidojë me kandidatin e saj për Qytetin e Shkupit”, është shprehur Fazliu për “Zhurnal”, duke shtuar se aktualisht përfliten dy emra per kete gare, per marrjen e “timonit” te Qytetit te Shkupit. Sipas te njejtit burim, ata janë, Afrim Gashi dhe Bekim Sali./ Zhurnal