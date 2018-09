Edhe Bujar Osmani bashkë me Ali Ahmetin ka kërkuar amnistimin e Gruevskit (Video)

Në debatin Dialog Plus në Rtv Dukagjini mysafir është deputeti i BDI-së, Rexhail Ismaili dhe analistët Fejzi Hajdari, Naser Selmani dhe Imer Mushkolaj. Deputeti i BDI-së, Ismaili ka thënë se nuk do ketë amnisiti për të dyshuarit per krime. Mirëpo këtë e ka demantuar analisti Naser Selmani, sipas të cilit Ali Ahmeti ka kërkuar amnistim të Nikolla Gruevskit edhe atë në takimin e fundit të liderëve, transmeton Gazeta Lajm. Selmani ka theksuar se këtë qëndrim të Ahmetit, e ka përkrahur edhe zv/kryeministri për integrime, Bujar Osmani. “Informacionet e mia flasin që në takimin e fundit të liderëve Ali Ahmeti prej fillimi deri në fund ka kërkuar amnistim të Gruevskit. Më pas Bujar Osmani është munduar ti japë kontekst se amnistimi i Gruevskit është me rëndësi kombëtare”, ka thënë Selmani.

Ismaili është munduar të mohojë këto informacione, por Selmani e ka adresuar te kryetari i BDI-së.

“Pyete kryetarin tënd”, i ka thënë Selmani Ismailit.

Debatin e plotë mund ta përcillni në videon më poshtë: