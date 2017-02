Edhe “Çakalla” komenton paraqitjen e Vesel Memedit

Ka reaguar Avdyl Jakupi pas deklaratave të kryetari të RDK-së në emisionin “Click plus”.

Ja se çfarë shkroi në rrjetin social facebook Jakupi i njohur në opinion si Komandant Çakalla:

Memedi mbrëmë në emisionin “Click plus” në televizionin 21 deklaroi:

“Ne jemi munduar maksimalisht që në kuadër të “familjeve” tona që të zgjedhim “Kryeplakun”, kryefamiljarin , duke aluduar në Ali Ahmetin. Kjo është bërë me qëllim që ai kryefamiljarë të mund të kujdeset, edhe per financat, ekonominë, zhvillimin, po edhe për problemet e ndryshme që mund të paraqiten në “familje “, si brenda po edhe jashtë sa.j Edhe skena politike është e ngjashme me të zgjedhurit e liderëve të partive politike, duke zgjedhur kryefamiljarë nga më të mirët që i kemi në partitë politike shqiptare”.