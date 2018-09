Edhe dy ditë bie Hashim Thaçi

Lëvizja Vetëvendosje ka mbajtur një konferencë për media përmes së cilës ka treguar për rrjedhën e protestës së paralajmëruar për të shtunën e 29 shtatorit.

Lideri i kësaj lëvizje, Albin Kurti ka thënë se marshi do të fillojë nga Biblioteka Kombëtare për të përfunduar para ndërtesës së Qeverisë, njofton Klan Kosova.

Më tej ai ka cilësuar këtë aktivitet si protestë të qytetarëve duke thënë se VV e ka marrë vetëm iniciativën.

I pari i Vetëvendosjes po ashtu tha se ditëve në vazhdim pret t’ju bashkangjiten edhe subjekte të tjera politike.

Vetëvendosje po ashtu gjatë kësaj të diele ka prezantuar edhe oraret e linjave të autobusëve prej 30 komunave, transport i cili për protestuesit pjesëmarrës do të jetë falas, njofton Klan Kosova.

VV dje ka mbajtur edhe një tubim motivues për protestën.

“Hashim Thaçi bie edhe tre ditë”, kanë thënë përrfaqësuesit e VV-së në tubimin e djeshëm, duke paralajëmruar kundërshtimin e tyre për çdo lloj tregtie me territorin e Kosovës. Moto e protestës do të jetë “Një popull s’i nënshtrohet një njeriu”.

Loading...