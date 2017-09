Edhe “Marca” habitet:Prej nga doli Bardhi? (VIDEO)

Enis Bardhi sërish është gjendur në ballinat e medieve spanjolle, pas golit fenomenal nga gjuajtja e lirë kundër Sociedadit, gol që vërtetoi fitoren e skuadrës së tij, shkruan gazeta “Lajm”.

Pas një zënke me Ivin, futbollisti ynë u ndal që të gjuaj goditjen e lirë në afërsi të 16-shit duke shënuar gol për 3-0. Ky është goli i tretë i bardhit në Primera, i dyti nga gjuajtja e lirë.

Një nga gazetat me tirazh më të madh në Spanjë, “Marca”, po habitet me talentin e 22-vjecarit dhe si është e mundur që ai ti ketë kushtuar Levantes vetëm 1,5 milion euro. Nëse vazhdon me këtë ritëm, nuk do të jetë cudi nëse verën e ardhshme Bardhi të ndërroj mjedisin në një klub më të madh evropian.

Pas fitores së djeshme, Levante është bërë hit në sezonin e ri në La Liga me 2 fitore e tre barazime, pa humbje. /lajm