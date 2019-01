Të gjitha parkingjet me të cilat menaxhon ndërmarrja publike Parkingjet e Komunës Qendër (PKQ) me 1 dhe 2 janar do të jenë falas.

Nga “PKQ” njoftojnë se sot parkingjet me të cilat menaxhon kjo ndërmarrje publike do të punojnë nga ora 15, parkingjet e mbyllura dhe garazhat me kate deri në orën 18, ndërsa sportelet do të punojnë deri në orën 16.

Pagesa e rregullt për parkim në parkingjet e PKQ do të vazhdojë të enjten më 3 janar me orar të zakonshëm.