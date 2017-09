Edi Rama sërish thumbon BE-në

Pas prezantimit nga kryeministri Edi Rama të programit qeverisës, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha foli para gazetarëve jashtë sallës së Kuvendit.

Duke iu përgjigjur pyetjes sesi iu duk ky program, ai e konsideroi paraqitje sipërfaqësore.

“Çfarë kuptuam nga seanca e sotme, kjo ishte paraqitja më boshe dhe më sipërfaqësore ku thelbi ishte eliminuar tërësisht dhe ishte zëvendësuar tërësisht nga propaganda. Për një brez më të vjetër, ishte një remineshencë e fjalimeve që mbaheshin në këtë sallë”.

Basha tha se “kjo është e pafalshme nëpër çdo kryeministër, edhe për Edi Ramën”.

“Sot ai që flet aty ka çelësat e qeverisjes së vendit dhe është ky njeri që refuzoi të thoshte një fjalë të vetme për premtimin e bërë 4 vitet e para të qeverisjes, për 300 mijë vende pune. Ne jemi sot për t’i kujtuar se koha e shfaqjes ka marrë fund. E vërteta më e hidhur është stopimi i Shqipërisë në integrimin europian”.

Rama prezantoi sot në Kuvend programin e qeverisë për 4 vitet e ardhshme. Sa i takon procesit të integrimit, Rama nuk ngurroi të shprehte qëndrimin e tij se Shqipëria meriton çeljen e negociatave për në BE vitin tjetër dhe është e padrejtë që ajo të jetë zvarritet duke nxjerrë në çdo hap sebepe të reja.

“Çelja zyrtarisht e negociatave vitin e ardhshëm është ajo çka Shqipëria pret e meriton dhe është e padrejtë, sipas nesh, që kjo çështje të vazhdojë të zvarritet për arsye që nuk kanë lidhje me Shqipërinë, duke nxjerrë në çdo hap sebepe të reja.

Megjithatë asgjë për t’u hatërmbetur. Dihet si funksionon Bashkimi i sotëm Europian dhe vetë ky proces gjithnjë e më i paparashikueshëm si integrimi, prandaj ne nuk na mbetet veç të bëjmë sa më mirë atë që kemi në dorë dhe pavarësisht zyrtarizimit dhe fazave të zyrtarizuara në proces ne do ta bëjmë Shqipërinë një vend me standarde norma e mirësjellje si në BE”.