Ejup Halimi dhe Bashkim Ahmeti luajnë “ping pong” me Hasanbegun (Video)

Mure të çara dhe dhoma të mbushura me baltë. Kështu vazhdon të duket njëra nga shumë shtëpitë në Hasanbeg që u kapluan nga vërshimet e 6 gushtit. I zoti i shtëpisë Xhemal Gashi që punon si saldues në dyqanin pranë shtëpisë së tij thekson se vlerësimi i dëmit nga ana e komisionit qeveritar nuk është bërë në mënyrë të drejtë për arsye se nuk janë vlerësuar të gjitha dëmet, njofton TV 21.

“Afër 7 mijë euro kam aparaturë shumica është e dëmtuar po një pjesë të tyre e kom shpëtuar. Jam duke e ndërtuar një derë për shtëpinë time kurse murin e shtëpisë që ishte e dëmtuar nuk ma kanë vlerësuar shtëpia është e dëmtuar në gjitha anët nuk është e vlerësuar. Deri tash më kanë dhënë 2300 euro kurse nga ajo shumë kam ndërtuar vetëm murrin e shtëpisë 500 euro kom harxhuar në spital, ato të holla që më kanë mbetur jam duke i përdorur për ushqim tani jam duke ndenjur tek një kushëri”, tha ai.

Ai bashkë me familjen jeton tek një kushëri i afërt që jeton jashtë, por thotë se do ta ketë vështirë kur kushëriri i tij do të kthehet për pushime. Të njëjtin fat e ka edhe Fatmir Qamili, i cili bashkë me familjen jeton në një konvikt studentor. Ai thotë se ka kompesnimi që ka marrë ka qenë vetëm simbolik, edhe pse shtëpia ku ka jetuar prej vitesh pothuajse i është rrënuar e tëra.

“Unë kamë marr vetëm 500 euro edhe atë sigurimin që ka qenë vetëm 13 mijë denarë përndryshe tjetër nuk kam marr asgjë, për vlerësimin sa e dijë unë ka qenë 100% që donë të thotë se nuk ka vend për banim këtu të holla të tjera nuk kamë marr përveç atyre”, shprehet ai.

Por institucionet nuk duan të flasin për kompensimin e dëmeve që ndodhën në Hasanbeg dhe në Stajkovc. TV21 kontaktoi edhe me Ejup Alimin, që ushtroi detyrën e kryetarit të komisionit për vlerësimin e dëmeve. Ai theksoi se këtë post ia ka lëshuar ministrit të ambientit jetësor, Bashkim Ahmetit, megjithatë edhe ky i fundit topin e hodhi tek tjetri.

Qeveria në tetor miratoi vendimin për dëmshpërblimin e të gjitha dëmeve, ndërsa procesi do të realizohej në disa transhe. Në të parën u ndanë 118 milionë denarë ku siç u tha u kompensuan 100 për qind 947 objekte. Përmes komisionit për vlerësimin e dëmeve Qeveria regjistroi rreth 4 mijë raste për t’u dëmshpërblyer.