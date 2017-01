Ejupi: Mos koalicionimi i partive shqiptare me VMRO-në, akti më i mirë i mundshëm dhe i duhur

Politologu Abdylvehap Ejupi për gazetën “Lajm” thotë se vendimi i partive shqiptare të mos koalicionojnë me VMRO-në e Gruevskit është I duhur duke ditur qëndrimet anti-shqiptare të VMRO-së dhe udhëheqësit të sajë Nikolla Gruevski.

Sipas Ejupit edhe Brukseli dhe BE e vlerësojnë si vendim të duhur mos koalicionimin dhe mos formimin e qeverisë me mandatarin Gruevski, që në opinion tanimë njihet për veprimet e ti anti-evropiane dhe gjithnjë e më tepër angazhohet për afrimin e aleatëve sllavo-ortodoks.

Mes tjerash Ejupi thotë Gruevski është kthyer në symbol të krimit dhe mafies Brenda shtetit me gjithë kompaninë e vet si dhe partnerët e koalicionit nga BDI-ja.

“Vendimi që partitë shqiptare të mos koalicionojnë me partinë ultrakonservatore të Gruevskit, Vmro-Dpmne, që në mandatet e kaluara të sundimit të saj qeveritar me qëndrimin anti-shqiptare të pasqyruara në serë vendimesh e veprimesh konkrete, nga pozicioni i brendshëm i shqiptarëve është akti më i mirë i mundshëm dhe i duhur, që më në fund i bën edhe praktikisht shqiptarët faktorë pa të cilin shteti është jofunksional. Sa i përket vlerësimit nga jashtë, konkretisht nga BE-ja për mosarritjen e formimit te Qeverisë në Maqedoni me mandatar N.Gruevski, mendoj që nga Brukseli, përskaj jostabilitetit dhe gjendjes së krizës politike të jashtëzakonshme të sundimit në vend gjatë tre viteve te fundit, ky akt vlerësohet si i duhur. Argument për këtë është që tashmë VMRO me Gruevskin qartë ndjek agjende anti-Europiane, dhe angazhohet për afrim më të madh me aleatet sllavo-ortodokse në Ballkan dhe Rusinë, nga brenda përdorë mjete represive ndaj oponentëve politik si dhe ndaj gjithkujt që nuk ka mendim të njëjtë si ai, mbi të gjitha është kthyer në simbol të krimit dhe mafies së brendshme, gjë kjo që qartë u dëshmua nëpërmjet përgjimeve, si rezultat i së cilës u krijua edhe Prokuroria Speciale për hetimin e këtyre rasteve, ku nga te akuzuarit kryesore qëndron pikërisht Gruevski me kompaninë e tij duke përfshirë këtu edhe shqiptarët e koalicionit nga BDI. Pra, nga UE-ja mos koalicionimi me VMRO është sinjal i mirë për ndryshim të vendit dhe fuqizim të agjendës euro-atlantike,” deklaroi politologu Abdylvehap Ejupi për gazetën Lajm.

Për shtyrjen e formimit të qeverisë Ejupi thotë se mund të ketë aktor që do të mundohen të ngjallin konflikte dhe do tentojnë të destabilizojnë vendin por ky proces monitorohet nga Bashkësia ndërkombëtare dhe nuk do ketë asgjë. Kurse sa I përket qeverisë më mirë të ngelim pa qeveri se sat ë kemi një qeveri sic e kishim

“Sa i përket pasojave nga mos themelimi i Qeverisë, respektivisht shtyrja e sajë, gjithsesi mund të ketë tendenca nga aktorë të ndryshëm për destabilizim dhe fryrje të konflikteve nga qarqe që akuzohen për krime, por përderisa i gjithë ky proces fuqishëm monitorohet nga bashkësia ndërkombëtare, mendoj që asgjë nuk do të ketë nga ata kërcënime dhe se për vendin më mirë është të vazhdoje kështu pa qeveri dhe detektim dhe dënim të aktoreve që sollën në këtë gjejnë shtetin, sesa me qeveri e cila do te shërbeje vetëm si mbrojtje dhe paranoje e krimit dje mafies qe sa e sa vite po mbisundon”, përfundon Ejupi