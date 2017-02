Eko-aksion për mbledhjen e hedhurinave elektronike dhe elektrike në Lisiçe

Komuna Aerodrom në bashkëpunim me shoqatën për menaxhim me hedhurna ‘Zero mbeturina’ të shtunën do të organizojë eko-aksion për mbledhjen e hedhurinave elektronike dhe elektrike në zonën Lisiçe, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Siç informojnë nga komuna, qytetarët do të mund lirisht nga mbeturinat e rrezikshme nga shtëpia prej ora 12:00 deri ora 14:00 në bashkësinë urbane ‘Lisiçe’, te shitorja e vjetër e Sllavisë në qendrën tregtare, njofton AIM.

Te kategoria e hedhurinave elektronike nënkuptohet kompjuter, tastatura, kabllo, altoparlant, telefona shtëpie, telefona mobil, MP3, monitorë, televizorë, kamera, skener, ejt. Kurse tek pjesa elektrika hynë: stufë elektrike, maqinë për larje teshash, ngrohëse, aparat për kafem etj.

Në eko-aksionin e mëparshëm për mbledhjen e hedhurinave elektronike dhe elektrike në nëntor dhe dhjetor 2016 janë mbledhur gjithsej 1.907 kg hedhurina të rrezikshme.