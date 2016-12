Ekskluzive/ Mançester City vihet pas Elmasit të Raboniçkit

Tashmë një kohë të gjatë skaut të Macester City-t ndjekin talentin e ri, ishin prezent edhe në treningët e Rabotniçkit dhe e përcollën edhe në disa ndeshje me fshehtësinë më të madhe.

A do të jetë Elif Elmas lojtari tjetër nga Maqedonia ai i cili do të bëjë një kalim ekstra në një klub evropian?

Sipas zhvillimeve të fundit dhe lojërave të djaloshit ajo është e vërtetë dhe se klube të interesuara gjithsesi që ka, transmeton Gazeta Lajm nga e përditshmja sportive maqedone Makedonski Sport.

Pyesin, interesohen kurse klubi I Rabotnickit po hesht dhe me qetësinë më të madhe e fsheh cdo informacion, lidhur me këtë. Por gjithsesi “Romantikët” nuk mundën të fshehin dhe nga atje vjen edhe informacioni që në treningët e Rabotnickit para ca kohe kanë arritur disa menaxher as më pak e as më shumë gjiganti Anglez Mancester City/Lajm