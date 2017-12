Ekskluzive: Nderim Nexhipi pritet të emërohet drejtor i ri sportiv i Kukësit

Ishfutbollisti i mirënjohur, Nderim Nexhipi pritetë që të emërohet drejtor i ri sportiv i Kukësit, mëson ekskluzivisht gazeta Lajm nga disa burime të sigurta.

Sipas këtyre burimeve Nexhipi pritet që të zyrtarizohet brenda dy-tre ditëve. Madje, burimet tona bëjnë të ditur se Kukësi për trajner të ri do emëroj një gjerman të njohur. Angazhimi i Nexhipit në këtë post do të sjellte një frymë të re sportive në klubin e njohur verlindor nga Shqipëria dhe përvoja e tij do të jetë e mirëseardhur për Kukësin.

Kujtojmë se Nexhipi pas përfundimit të karrierës së tij të pasur futbollistike është i angazhuar si komentues në kompaninë mediale sportive Digitalb.

Së fundmi, Nexhipi është zgjedhur nga FSHF si njeriu që do të zbuloj talentet e futbollit në Maqedoni.

Kukësi sezonin vjeshtor e ka mbyllur në vendin e katër me 25 pikë./lajm