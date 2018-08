Ekskluzive: Një pjesë e Jugohromit do të vendoset në Mojancë të Komunës Haraçinë!!!

Sipas informacioneve tek të cilat ka arritur portali jonë nga burime qeveritare marrim vesh se po zhvillohen bisedime mes Qeverisë,Komunës së Haraçinës dhe Komunës së Gazi Babës që një pjesë e Jugohromit të dislokohet në fshatin Mojancë të Komunës së Haraçinës..

Nuk do ishte asgjë e keqe që ndërtohet një fabrikë në Komunën e Haraçinës por është tragjike se Komuna e Haraçinës dhe Komuna e Gazi Babës kanë rënë dakord për shkëmbim të teritoreve dhe sipas marrveshjes Haraçina do ta merr pjesën nga rruga për fshatin Bërnjarcë deri tek ura e qarkorës së Shkupit (pompa Davos) kurse Mojancën e merr Komuna e Gazi Babës dhe fabrika do të ndërtohet në Mojancë që do të jet teritor i Komunës Gazi Babë…

Pas këtij plani fshehen qëllime të biznis llobit nga dega e LSDM -Haraçinë të cilët duan të marrin nën kompetenc tokën në hyrje të Haraçinës e cila duhet të jet zonë industriale dhe të njejtën ta shëndrrojnë në tokë ndërtimore për qëllime përfitimi…