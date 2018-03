Ekskluzive: Rastin “Monstra” e merr në dorë Fatime Fetai, e vërteta shpejt do ta “dridh” Maqedoninë

Prokuroria Speciale Publike (PSP) ka filluar të punojë në lëndën e rastit “Monstra”, kurse këtë lëndë do ta udhëheqë prokurorja Fatime Fetai, thonë ekskluzivisht për Gazetën Lajm burime nga PSP.

Sipas tyre, prokurorja Fetai do ta udhëheqë ekipin që do të zhvillojë hetimet në këtë rast, për të ardhur deri te e vërteta e cila me gjasë do ta dridhë Maqedoninë.

Ata theksojnë se Fetai do të bëjë çmos që prapavija e rastit Monstra të dalë sa më shpejtë në shesh, me qëllim që të arrihet deri te autorët e vërtetë. Me këtë do të përfundojë golgota edhe e personave të dënuar, por edhe dilemat e familjarëve të 5 viktimave te liqeni i Smilkovës.

Edhe familjarët e personave të dënuar në rastin Monstra konfirmojnë për Gazetën Lajm se prokurorja Fetai që moti ka treguar intersim për të ndihmuar në ndriçimin e këtij rasti. Disa prej ture veçmë kanë pasur rastin të takohen me prokuroren Fetai dhe për të vërejtur gatishmërinë e saj për ndriçimin e rastit.