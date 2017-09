Ekskluzive; Strumica me parulla fashiste pret Kombëtaren shqiptare!

“Lajm” në Strumicë

Kombëtarja shqiptare duket se nuk do të mirëpritet mirë nga tifozët vendës në qytetin e Strumicës ku do të zhvillohet ndeshja eliminatore Maqedoni-Shqipëri (e martë, ora 20:45), e vlefshme për Kupn e Botës “Rusi 2018”.

Gazeta Lajm ka hasur në një parull tepër fashiste ku në një mur shkruhej “Smrt za Shiptari” që në gjuhën shqipe do të thotë “Vdekje për shqiptarët”.

Kjo parullë mund të jetë edhe një paralajmërim për tensionet eventuale në tribunat e stadiumit “Mlladost”, ku pritet një atmosferë e zjarrtë, pasi do të ketë edhe tifozë shqiptarë nga viset shqiptare të Maqedonisë dhe Shqipërisë.

Kujtojmë se, edhe ndeshjet e kaluara të luajtura në Maqedoni, Kombëtarja shqiptare ishte pritur me fyerje antishqiptare. Të shpresojmë se sonte do të jetë me anime korrekte./lajm