EKSKLUZIVE/ Tre “bombat” që do ta fundosin Teuta Arifin

Së shpejti pritet publikimi i tre “bombave”, që do ta rrënojnë karrierën politike të Teuta Arifit, bashkë me të edhe të BDI-së, jo vetëm në Tetovë, por edhe më gjerë. Qytetari digjital i afërt me kryetaren e komunës znj. Teuta Arifi, në adresë të fol.mk ka deponuar tre materiale ekskluzive që kanë të bëjnë me afera të rënda korruptive dhe keqpërdorime të funskionit publik gjatë mandatit të saj.

“Bomba” e parë e titulluar #T1 pritet të publikohet ditën e hënë në ora 12:00.

“Bomba” e dytë e titulluar #T2 pritet të publikohet ditën e mërkurë në ora 12:00

“Superbomba” e tretë e titulluar #TNT3 do të publikohet me datë 13 tetor më fillim nga ora 20:00.

