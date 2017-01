Ekskluzive/Avokati i Robert De Niros do të mbrojë pjesëtarin e Grupit të Kumanovës

Tom Harvey, avokat i aktorit të famshëm amerikan, Robert De Niro, do të mbrojë Valdet Zekajn, ish pjesëtarin e UÇK-së të arrestuar në Kumanovë, njoftojnë ekskluzivisht për Gazetën Lajm familjarë të tij.

“Tom Harvey eshte avokati qe ne si familje kemi angazhuar per mbrojtjen e Valit me shoke.

Perpjekja e mikut tone Elvir Muriqi beri qe avokati i mirenjohur te angazhohet per kete rast.

Dua te thesoj se kemi pasur takime me disa persona me ndikim ne Amerike si Senatore, kongresmen, perfaqesues te shoqatave dhe biznesmen, pasi qe i informova per rastin kam marr garanci per angazhim te fuqishem per zbardhjen e keti rasti.

Falenderoj lobin shqiptar per kontributin e dhene dhe ne veçanti falenderoj Elvir Muriqi per gatishmerine. Avokati Tom Harvey nga USA eshte ne kontakt edhe me avokatin Mufail Arsllani,dhe se shpejti pritet te vije ne Shkup.Tom Harvey eshte avokat i Robert de Niro dhe shume personaliteteve publike ne Amerike. ZOTI E BEKOFT AMERIKEN”, deklaroi për Gazetën Lajm Ardet Zekaj, vella i Val Zekajt.

Boksieri Elvir Muriqi

Ardet Zekaj me Toma Harvey dhe Elvir Muriqin

Ardet Zekaj dhe Tom Harvey