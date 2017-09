Ekskluzive/Ferati, talenti shqiptar i FC Shkupi ftohet nga Fenerbahce! (FOTO)

Besnik Ferati, supertalenti i gjeneratës 2000 te FC Shkupi ia ka pa hairin vizitës në Stamboll dhe dy ndeshjeve miqësore me gjigantin turk Fenerbahce. Goli i Feratit në miqësoren e parë, paraqitja fantastike e tij, teknika e topit, gjuajtjet e tij nga largësia, pasimet, kontrollimi i topit, i kanë lënë pa fjalë drejtuesit e skuadrës së madhe turke e sidomos trajnerin e 21-vjecarëve, i cili i ka bërë ftesë mesfushorit të talentuar Ferati që t’i bashkohet ekipit në kampin e tyre.

Ferati gjatë një akisoni në ndeshjen miqësore kundr ëFenerbahces U21



Konfirmimi për udhëtimin në Turqi vjen nga trajneri i gjeneratës U17 të FC Shkupi, Erkan Murseli dhe vet futbollist Besnik Ferati. Ai është edhe reprezentues i U17 të Maqedonisë me mbi 40 ndeshje të luajtura.

“Po, Besnik Ferati u ka lënë përshtypje të madhe drejtuesve të Fenerbahces gjatë vizitës sonë atje dhe ndeshjeve që i zhvilluam me Fenerbahcen U21. Ferati nga të gjithë lojtarët tjerë gjeneratës së vitit 2000 është dalluar më së shumti, jo vetëm për golin, por edhe për paraqitjen e bukur në ndeshje. Dhe, pas ndeshjeve që patëm trajneri i U21 vjecarëve të Fenerbahces e kërkoj menjëherë Feratin që të bashkohet në kampin e tyre. Ferati atje do të qëndroj 10 ditë dhe pastaj do të vazhdoj të jetë pjesë e ekipit U21 ku do të përfshihet edhe në përgatitjet dimërore të tyre. Përveç, Feratit që pothuajse e ka të kryer kalimin te Fenerbahce, unë jam optimist i madh se atje do të mbesin edhe Altin Sefo e Besir iseni”, deklaroi për Lajm, trajneri i U17 të FC Shkupi, Erkan Murseli, i cili falënderon trajnerin e njohur të Shkupit, Sadedin Ali që ndihmoi në zhvillimin e ndeshjeve me Fenerbahcen në Stamboll.

Trajneri Erkan Murseli me skuadrën U17 të FC Shkupi dy herë ka fituar titullin e kampionit në Maqedoni dhe me ekipin e tij janë të vetmit në vend që kanë zhvilluar miqësore me Fenerbhacen.

Besnik Ferati dhe trajneri i tij, Erkan Murseli para nisjes për në Turqi

“Të them të vërtetën ende s’më besohet se jam ftuar nga Fenerbahce. Udhëtimi drejt këtij klubi po më duket si një ëndërr. Shpresoj se edhe njëherë do të bind trajnerët e tyre të cilët pëlqyen lojën time. Unë zhvillova dy ndeshje kundër tyre dhe iu shënova një gol, edhe pse ata ishin katër vite më të moshuar se ne. Besoj se kam cilësi për tu bërë pjesë e Fenerbahces. E di se më pret shumë punë, por unë kam besim në vetën time. Me këtë rast dua të falënderoj trajnerin tim të parë, Bedri Saliu dhe trajnerin e U18 të Maqedonisë, Dobrinko Ilievski, të cilat kanë merita për këtë sukses timin, dhe kuptohet edhe trajnerin e deritashëm Erkan Murseli”, tha për “Lajm” i buzëqeshur talenti Besnik Ferati.

Ky i fundit së bashkë me dy bashkëlojtarët e tij Altin Sefo (mesfushor defensiv) dhe Besir Iseni (mbrojtës) sot (e mërkurë) do të nisen për në Stamboll, ku do të priten nga drejtues të Fenerbahces./lajm