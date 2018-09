Eksodi masiv i të rinjve në Maqedoni po vazhdon, shumica shkojnë në Gjermani

Eksodi masiv i të rinjve në Maqedoni po vazhdon. Agjenci të shumta në Shkup për cdo ditë po ju rregullojnë vizat e punës të rinjvë, duke filluar nga mjekët deri tek zanatlinjtë e mirë, njofton agjencia e lajmeve INA.

Shumica shkojnë në Gjermani dhe vende tjera të Evropë për të siguruar një jetë më të mirë dhe me dinjitet.

Ky dukuri ka goditur shqiptarët, të cilët në numër më të madh janë të papunë dhe pa perspektivë.

Për vite me radhë dora e shtetit nuk është dukur askund në vendbanimet shqiptare, ku shumica e tyre mbijeton prej remitencave dhe solidaritet të mërgimtarëve tanë që jetojnë në perëndim.

“Cfarë ka bërë bërë ky shtet për ne. Vetëm taksa, dënime e sanksione. Këto më detyruar të mbyll duqanin dhe të bëjë një kontratë pune në Gjermani. Unë detyrova të ikë sepse ky shtet nuk po ofron asgjë. Për fat të keq edhe qeveria e re me slloganin për “Jetë në Maqedoni”, vazhdoi avazin e vjetër duke rritur taksat për të mbushur arkën e shtetit. Nuk mbushet arka nga njerëz që nuk kanë të ardhura as për familjet e tyre”, thotë mekaniku I.M, (38) për INA, cili këtyre ditëve ka bërë gati valizhet për një Gjermani.

Fatin e tillë e kanë përjetuar dhe shumë të rinjë shqiptar të cilët nuk ka më nga tia mbajnë.

Por ky fenomenë është i pranishëm edhe tek pala maqedonase. Të rinjtë maqedonas po pajisen me pasaporta bullgare për ta braktisur vendin.

Por, pse po ikë gjitha ajo armatë e rinisë dhe çka e detyron atë që 17 vite nga përfundimi i luftës të marrë rrugën pa kthim drejt vendeve evroperëndimore, atje ku kemi një realitet të krizës së brendshme dhe pasigurisë së vetë qytetarëve të atyre vendeve.

