Eksperti juridik, Qebir Avziu në emisioni Click Plus ka argumentuar në bazë të fakteve se si ka ndodhur incidenti kur u godit për vdekje Almir i vogël nga Kumanova.

“Boban Iliqi me makinë nga vendi i ngjarjes lëviz për 1:49 minuta dhe bën një rreth dhe kthehet prap në vendin e ngjarjes dhe kur e vëren prindin e Almirit vëllaun e Almirt dhe të tjerët dhe me dashje të plotë, me paramendim të plotë me bindje të plotë godet familjen e Almirit”, theksoi eksperti juridik.