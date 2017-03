El Clasicon do ta referoj gjyqtari që “ndihmoi” Realin ta fitoj Villarrealin

Ndeshja që mund të vendos kampionin e ri të Spanjës do ta referoj Gil Manzano, ka vendosur komisioni i gjyqtarëe spanjoll. Reali ka dy pikë më shumë se Barcelona, si dhe një ndeshje më pak, kurse El Clasico është në program më 23 prill në Santiago Bernabeuu.

Marca, gazeta spoertive spanjoll, e përafërt me Realin shkruan se Manzano, është njëri prej arbitrave më të mirë në La Liga, mirëpo para do kohësh gjykoi një ndeshje kontraverze mes Villarrealit dhe Realit, të cilën në fund e fituan të bardhët me rezultat 2-3. Në këtë ndeshje Manzano referoi një penallti të dyshimtë për Realin.