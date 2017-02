Eliksiri gjerman që nuk e kishit dëgjuar më parë: kura për arteriet e bllokuara, gurët në veshka, kolesterolin e lartë…

Qëllimi kryesor i këtij eliksiri gjerman është trajtimi dhe parandalimi i bllokimit të arterieve. Por përveç kësaj kjo kurë trajton edhe kolesterolin e lartë, infeksionet dhe ftohjen, pastron mëlçinë dhe rrit sistemin imunitar. Kjo kurë natyrale ka vetëm nga 4 përbërës:

4 thelpinj hudhre të mëdha

4 limonë të paqëruar nga lëkura

2 copa rrënjë xhenxhefili

2 litra ujë

Përgatitja: lajini limonët dhe pritini në copa. Qërojini hudhrat dhe hidhini në mikser bashkë me copat e limonit dhe lërini derisa të formohet një masë kompakte. Në një tenxhere hidhni 2 litra ujë dhe lëreni të valojë. Pasi uji të ketë valuar shtoni masën e krijuar me limon dhe hudhër dhe lëreni për 5 minuta. Lëreni lëngun e krijuar mënjanë derisa të ftohet në temperaturën e ambientit dhe më pas kullojeni me anë të një site. Lëngun hidheni në një shishe qelqi dhe ruajeni në frigorifer.

Përdorimi: ilaçi natyral duhet të konsumohet çdo ditë, një gotë në mëngjes 2 orë para ngrënies. Kura duhet të zgjasë 3 javë. Mund të bëni pushim një javë dhe më pas ta rifilloni kurën edhe për 3 javë të tjera.