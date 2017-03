Eliminatoret, kalojnë lehtësisht të mëdhatë

Nuk zhgënjejnë të mëdhatë në sfidat eliminatore të së Dielës ku Gjermania dhe Anglia hodhën një hap tjetër drejt Botërorit 2018 duke konsiliduar pozitat në krye të grupeve respektive. Kampionët e botës shkatërruan 4-1 Azerbajxhanin në Baku. Me këtë fitore Gjermania mbetet në krye të grupit C me 15 pikë, 5 më shumë se Irlanda e Veriut që dhuroi një tjetër paraqitje pozitive pasi mposhti 2-0 Norvegjinë. Për ishullorët mjaftoi pjesa e parë ku Jamie Ëard dhe Conor Washington vendosën fatin e këtij takimi. Ndërkohë, forca e tretë e këtij grupi, Republika Çeke regjistroi suksesin e lehtë 6-0 në fushën e San Marinos duke u ngjitur në kuotën e 8 pikëve. Në Grupin F, Anglia u tregua cinike ndaj Lituanisë duke arritur një fitore 2-0. Jermain Defoe ishte njeriu që zhbllokoi ndeshjen në pjesën e parë. Në duelin tjetër të këtij grupi, Skocia kaloi Slloveninë 1-0. Golin e fitores në fundin e ndeshjes e shënoi Chris Martin. Në Grupin E, Polonia dominoi Malin e Zi 2-1. Leëandoëski kaloi në avantazh bardhekuqtë në pjesën e parë. Në takimin tjetër të këtij grupi, Armania kaloi 2-0 Kazakistanin. Në Jerevan ishte Mkhitaryan ai që shënoi golin e parë, ndërsa Aras Oezbiliz dyfishoi rezultatin.