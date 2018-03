Eliminim i papritur i Xhokovicit në “Indian Wells”

Eliminim i papritur i Novak Xhokovic në “Indian Wells”-it. I rikthyer në fushë pas mungesës së gjatë për shkak të një dëmtimi në bërryl, “Nole” u mposht që në raundin e dytë të këtij turneu nga numri 109 i botës Daniel Taro. Kundërshtari i Xhokovicit triumfoi me “tiebreak” në setin e parë, por serbi u kundërpërgjigj duke fituar setin e dytë 6-3. Seti përfundimtar nuk kishte histori, me Taron që e dominoi atë duke e mbyllur 6-1, e duke fituar krejt ndeshjen 2-1. Ndryshe nga Xhokovic, nuk gabon Roger Federer, që iu imponua argjentinasit Delbonis, 2-0 me sete, 6-3, 7-6, në një përballje që u ndërpre nga reshjet e shiut në setin e dytë, kur rezultati ishte 2-2 me gejme. Kundërshtari i radhës së Federerit, që kërkon titullin e 5-të në turneun kalifornian, do të jetë serbi Filip Krajinovic, numri 28 i renditjes ATP.