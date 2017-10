Elmazi: Strugës i duhet model i ri qeverisje (VIDEO)

INTERVISTË ME KANDIDATIN E BESËS PËR KRYETAR TË STRUGËS

Kandidati për kryetar të Strugës nga Lëvizjes Besa, Lavdërim Elmazi, është inxhiner i inforatikës me një biznes privat për prodhimin e souftverit, në bisedën për Almakos, premton një model të ri të qeverisjes në Strugë. “Nëse do zgjidhem, do ju shërbej të gjithë qytetarëve, jo klaneve”, thotë Elmazi.

Sipas tij, qeverisja e vjetër ka harxhuar paratë e komunës e asnjëherë s’ka menduar për të sjellë investime të huaja.

Ai ka një porosi për Zijadin Selën e Aleancës për shqiptarët, ndërsa për Ramiz Merkon e BDI thotë se është një politikan i harxhuar. Flet për dështimet dhe dhe mëkatet e Selës dhe Merkos.

Në këtë bisedë Elmazi tregon se si do të zgjidhë problemet më të rënda të Strugës, siç janë deponia, për ndërtimin e së cilës premton se do të investohen 30 milionë euro dhe për renovimin e ujësjellësit dhe ndërtimin e infrastrukturës urbane. Për këto dhe shumë detaje tjera interesante, ndiqni intervistën e Almakos me kandidatin e Besës në Strugë.

https://www.facebook.com/Almakos1/videos/1867278113313032/