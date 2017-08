Elmi Aziri ka një lajm të mirë për Lagjen e Trimave në Kumanovë

Me iniciativën e Ministrit të Shëndetësisë -Dr. Arben Taravari në mbështetje të Zv. Ministrit për Punë dhe Politikë Sociale Elmi Aziri , Besa Islami -Pocesta anëtare e Kabinetit të Ministrit të Shëndetësisë në bashkëpunim me Fondacionin Ndërkombëtarë Shëndetësorë- Projekt Hoop, sot vizituan Shtëpinë e Shëndetit në Lagjen e Trimave në Kumanovë me qëllim të rikonstruktimit, paisjen me mjete dhe rikthimin e të gjitha shërbimeve shëndetësore që kanë qenë më parë:

-Sherbimi i Mjekësisë së Përgjithshme

-Pediatrisë

-Gjinekologjisë

-Stomatologjisë

-Laboratorit dhe

-Farmacisë