Gjermania ka nevojë për fuqi punëtore. Jo vetëm Gjermania, por pjesa më e madhe e vendeve perëndimore. Megjithatë, të paktat prej tyre kanë ndërmarr ndonjë hap për t’i përmbushur apetitet e shtuara të tregut – shkruan Gazeta e Re.

“Gjermania ka nevojë për fuqi punëtore të kualifikuar – para së gjithash, por jo vetëm në përkujdesje dhe në shëndetësi” – shkruan ndër të tjera Norbert Mappes-Niedel, gazetar dhe korrespondent i shumë gazetave gjermane.

Në artikullin “Evropa ime: Evropa lindore eliminon vetveten” – ndër të tjera ai vë në dukje mekanizmat ligjor të cilat Gjermania i ka ndërmarrë viteve të fundit, duke u treguar një ndër shtetet lidere dhe më të hapura për emigrantët.

“Krejtësisht kundër imigrimit sot janë gjithsesi vetëm përjetësisht të djeshmit dhe populistët e djathtë. “Migrim i kualifikuar” është fjala e re magjike: Gjermania tregohet e hapur ndaj botës dhe turret në betejën për mendjet më të mira. Pra çfarë flet kundër faktit që qeveria federale t’u lehtësojë me një ligj të ri të rinjve të interesuar nga Ballkani punën në Gjermani? Për shembull infermiereve nga Kosova? Natyrisht asgjë; aq më tepër kur në raste si ai i Kosovës ka më të vërtetë infermiere të papunë, të cilët do të vinin me shumë dëshirë në Gjermani. Mbi të gjitha, po të flasim me statistika, shumica e të ardhurve kanë gjithsesi prej kohësh të afërm në Gjermani. Qeveria e Kosovës gjithsesi nuk u bëhet pengesë për fatin e tyre. Ajo gjermane jo se jo. Do të ishte një ide e mirë, një marrëveshje e pastër” – shkruan ai.

E vërtetë, mjekët dhe infermierët kosovarë (ata që kanë mbetur këtu), janë me mendje në Gjermani. Por nuk janë vetëm mjekët dhe infermierët të cilët ua kanë mësyrë rrugëve drejt Gjermanisë. Dukuria e emigrimit, ka vite që është e pranishme në mesin e shqiptarëve të Kosovës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), nga 2012 – e deri më 2016-tën, ka pasur një mesatare vjetore prej 34.145 persona që e kanë lëshuar vendin. Vetëm gjatë vitit 2016 nga vendi kanë emigruar 8940 persona. Në total, po sipas ASK-së, në këtë periudhë (2012-16), kanë emigruar 122.657 persona. Në këtë numër, sipas agjencisë në fjalë, përfshihen ata që kanë zgjedhur rrugë legale, por edhe ata që kanë ikur nëpërmjet rrugëve ilegale.

Trendi i shpopullimit të popullsisë në pjesën më të varfër të kontinentit të vjetër, sipas Norbert-it, ka të bëjë edhe me emigrimin:

“Jo vetëm nga shtetet e Ballkanit, edhe nga shtetet më të reja anëtare të BE të rinjtë vazhdojnë të vijnë në kolona drejt perëndimit. Letonia ka humbur që prej fundit të komunizmit një të katërtën e popullit të saj, Rumania dhe Lituania një të gjashtën, edhe në Hungari gjithsesi janë gjashtë % e popullatës. Në Bullgari sot jetojnë 22 % më pak njerëz se në 1990 dhe deri në vitin 2050, sipas parashikimeve aktuale do të zhduket edhe një çerek tjetër. Përgjegjës për rënien e numrit të popullsisë është në dy të tretat migrimi. Për çerekun tjetër kujdeset rënia e numrit të lindjeve.”

Konstatimi i Nerbert-it qëndron në mënyrë absolute. Trendi, vetëm në 2014 dhe 2015-të ka pasur një ngritje enorme të ikjeve ilegale, ndërsa në vitet më pas, duke e përfshirë edhe 2018-tën, e ka ruajtur një tempo të njëjtë. Por ajo që shqetëson më shumë, është ikja e kuadrove profesionale. Vetëm në një Qendër të Mjekësisë Familjare në Prishtinë brenda një kohe të shkurtër, është raportuar se e kanë lëshuar punën nëntë punëtorë shëndetësorë, përkatësisht dy mjekë dhe shtatë infermierë. Perspektiva më e mirë në vendet perëndimore të BE-së, po i tërheqë profesionistët, të cilët duhet të presin mjaft gjatë për një vend pune në Kosovë. Po ashtu, pagat më të larta dhe kushtet më të mira të punës, nuk janë arsyet e vetme.

Por ky trend nuk është duke i preokupuar aq shumë qeveritarët. Deri më tani Ministria e Shëndetësisë e Kosovës, nuk është që ka ofruar ndonjë statistikë zyrtare për mjekët dhe infermierët që i kanë lëshuar vendet e punës dhe kanë ikur në drejtim të Gjermanisë. E vetmja alternativë për mbledhjen e informacioneve, janë shkollat ku mësohet gjermanishtja si dhe vet Ambasada Gjermane në Prishtinë. Vetëm vitin e kaluar, sipas kësaj ambasade, nga kosovarët janë pranuar 50.000 kërkesa për viza, duke i përfshirë ato afatshkurtra, deri te ato afatgjate ku përfshihen: bashkimi familjar, viza pune si dhe viza studimi. Norbert propozon që ndërmjet Gjermanisë dhe Kosovës të bëhet një marrëveshje zyrtare, që kuadri mjekësor i shkolluar në Kosovë, të mos ketë pengesa që të bëhet pjesë e sistemit shëndetësor në Gjermani. Gjermanët, fundja, janë të vetmit që e kanë futur në fjalorët zyrtarë shprehjen “’migrimi magjik”, dhe kjo marrëveshje hipotetike, do ta përmbushte kuptimësisht më mirë këtë!