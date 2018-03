Emini: Nuk kam emocione, por kam dëshirë për finale

Të mërkurën, me fillim prej orës 14:00, në stadiumin e qytetit në Tetovë, do të zhvillohet gjysmëfinalja e parë në kupën e Maqedonisë në futboll mes Shkëndijës dhe Renovës.

Interesante është se dy trajnerët (Qatip Osmani dhe Bashkim Livoreka) dhe tre futbollistë të kuqezinjve (Besart Ibraimi, Visar Musliu dhe Izair Emini) do të luajnë kundër ish-skuadrës së tyre.

Izair Emini deklaron se e dëshiron finalen. Ai beson se do të dalin fitues të përgjithshëm prej të dyja përballjeve.

“Duam finalen dhe besoj të menaxhojmë si duhet këto dy takime gjysmëfinale për të dalë fitues i përgjithshëm. Ndjehem njëjtë si para çdo ndeshje tjetër dhe përqendrimi ynë është për të dalë në fushë të japim më të mirën nga vetja, me besim se kjo do na sjell rezultatin e dëshiruar”, deklaroi Izair Emini.

Ai thotë se nuk ka ndonjë emocion të veçantë para sfidës me ish-skuadrën e tij, Renova.

“Nuk ka ndonjë emocion të veçantë për përballjen, përveç se më emocionon dëshira për të fituar dhe për tu kualifikuar në finale të Kupës. Besoj se jemi të aftë për të arritur këtë objektiv”, theksoi Emini.

Ky i fundit pohoi se nëse shënon gol, do të festoj.

“Sigurisht se po. Nuk ka ndonjë arsye për të mos u gëzuar. Jam pjesë e Shkëndijës, paguhem për të ndihmuar ekipin të realizojë objektivat dhe natyrisht se kur ja dal të bëj punën time jam i lumtur dhe këtë e festoj me shumë kënaqësi bashkë me ekipin dhe tifozerinë tonë që gjithmonë është mbështetje e madhe për ne”, përfundoi mesfushori me tipare ofensive, Izair Emini.

Takimin në fjalë do ta drejtoj Josip Barton. Në ndeshjen tjetër gjysmëfinale do të përballen Pelisteri dhe Akademija Pandev.