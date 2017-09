Emini:Kundër Rabotnickit, tani tjetër storie

Për vetëm brenda katër ditëve Shkëndija dhe Rabotnicki do të përballën mes vete. Pas ndeshjes së 1/8-së së finales së kupës së Maqedonisë, skuadrat në fjalë do të ndeshen edhe në kampionat, kësaj radhe në kuadrin e javës së pestë të LPFM-së.

“Na pret ndeshje tjetër me Rabotniçkin, vetëm disa ditë pasi u përballëm në kuadër të Kupës. Vlerësoj se tani do të jetë një tjetër storie nga të dyja ekipet, pasi në Kupë fakti që zhvillohen dy përballje të jep hapësirë për të kalkuluar në aspekt të menaxhimit të forcës edhe pse ne dominuam në tërësi dhe duhej të kishim mbyllur të gjitha llogaritë që në pjesën e parë. Mendoj se duhet të fshijmë atë pjesë të dytë të së mërkurës, të dielën të provojmë të vazhdojmë aty ku u ndalëm pas 45 minutave të para dhe të jemi ne ata që do të menaxhojmë topin dhe rrjedhën e takimit. Me pak më shumë koncentrim në përfundim të aksioneve, ne jemi të aftë për të fituar takimin. Normal pa nxjerrë nga koka në asnjë moment se përballë një skuadër cilësore si Rabotniçki, të cilët dinë të ndëshkojnë edhe hapësirën më të vogël që mund t’ua japësh”, deklaroi Izair Emini i Shkëndijës. /lajm

Ndeshjet, java e pestë

(e shtunë, ora 15:30)

Renova-Pelister

E diel, ora 15:30

Pobeda-Akademia Pandev

Sileks-Shkupi

Rabotniçki-Shkëndija

Skopje-Vardari

Renditja:

1.Shkëndija 10

2.Pelisteri 8

3.A.Pandev 7

4.Vardar 6

5.Sileks 6

6.Shkupi 4

7.Pobeda 4

8.Rabotnicki 2

9.Skopje 2

10.Renova 2