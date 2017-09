“Emiri” prezanton të dashurën për herë të parë (Foto)

Kaan Urgancıoğlu është ndër aktorët më të suksesshëm në Turqi,kurse për shqiptarët u bë i njohur me rolin e tij si ‘Emir’ në serialin ‘Kara Sevda!.

Aktori po përjeton emocione të forta në jetën reale. Prej disa muajsh, Kaan është në një lidhje dashurie me aktoren e re turke Zeynep Oymak.

Por të dashurën e Kaan, do e shihni shumë shpejt të aktrojë në disa seri të serialit turk “Dashuri me Qira”. Në sezonin e dytë të këtij seriali që transmetohet çdo ditë në orën 17.00 – 18.00 në Vizion Plus, Zeynep do të luaj rolin e motrës së vajzës që Ismail dashuron.