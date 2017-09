Pse elektorati shqiptarë ka marrë hov në përkrahjen e LSDM-së. Pse dje gazetari më me nam në Maqedoni, Muhamed Zeqiri, sot ka përqafuar programin politik të LSDM-së. A do t’i kushtojë LSDM-së koalicioni me BDI-në? A pritet që koncepti politik i LSDM të kulmojë me koalicion parazgjedhor me parti shqiptare edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Janë këto pyetjet, të cilave do t’i përgjigjet ish gazetari Muhamed Zeqiri, tani deputet i LSDM, në emisionin “Agora”.

Shiko videon e mëposhtme: