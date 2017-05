Emrat e ministrave shqiptarë nuk japin shumë shpresa

Bashkimi Demokratik për Integrim, ka bërë të ditur emrat e ministrave të rinj për formimin e kabinetit të ri qeveritarë. Në mesin e tyre janë disa ish ministra, kryetar komunash dhe disa emra të rinj. Ai që spikat më shumë është emiri i kryetarit aktual të komunës së Likovës, Sadulla Duraku, i cili më herët ka qenë i emëruar edhe si ministër i Bujqësisë. Sipas analistëve dhe njohësve të rrethanave politike Duraku ka dështuar me komunën që drejton dhe vihet në dyshim dhe nuk është aq premtuese se Qeveria e re mund të bëj ndonjë reformë të cilat në periudhën para zgjedhore i kishte premtuar para qytetarëve.

Sa i përket përzgjedhjes së emrave është vendim i partive politike dhe ata e mbartin përgjegjësinë se si dhe sa do ti përmbushin detyrat apo detyrimet ministrat që do ti udhëheqin dikasteret, kështu mendon analisti Ismet Ramadani.

“Kuptohet se në 100 ditët e para duhet ta kursejmë qeverinë nga kritikat të cilat në fakt janë standarde gjithkund. Mirëpo kemi një periudhë që I bije të jetë në 100 ditshin e parë të jetë edhe 100 ditshi para zgjedhjeve lokale, kështu që do të jetë problem për ta kritikuar dhe mendoj se duhet të priten rezultatet e para”, tha Ramadani.

Ramdani mendon se kjo Qeveri ka një situatë pak më specifike sepse rrjedh pas një krize të gjatë politike dhe pas një dështimi total të qeverisë së deri tanishme, dhe në qoftë se fillojnë reforma dhe punë të mira të cilët pak do jenë në fillim të dukshme, automatikisht do të krijohet një opinion se megjithatë mund të ketë qeverisje të mirë.

Kurse sa i përket emërimit të Sadulla Durakut si ministër, i përzgjedhur nga ana e Bashkimi Demokratik për Integrim analisti Ramadani thotë se Sadulla Duraku ka dështuar, nuk është dëshmuar në punën që ka bërë deri më tani si kryetar komune.

“Vihet në dyshim se mund të jetë ndonjë reformator për vet faktin se nëse kemi rajon ose komunë që më së paku është punuar, dhe ka ngecur në përmirësimin e jetës së qytetarëve atëherë është komuna e Likovës. Edhe pse borxhi i përfaqësuesve shqiptar në Qeveri ka qenë shumë i madh për Likovën, Haracinën dhe atë pjesë e cila doli më e dëmtuar nga kriza e luftës apo konfliktit të 2001-shit, prandaj edhe ka rezerva në këtë drejtim”, deklaroi Ramadani.

Sipas tij përcaktimi I ministrave ka qenë një taktizim apo përmbushje e apetiteve të strukturave të ngushta.

“Nuk ma merr mendja se janë përmbajtur kritereve, kandidatët nuk i kanë caktuar dhe miratuar struktura nga vijnë” përfundoi Ramadani.

Sipas gazetarit Mefail Ismaili emrat e rinj të ministrave shqiptar nuk janë aspak premtues. Kjo për faktin se ata janë funksionar të cilët tashmë kanë dështuar në postet e tyre të mëhershme.

“Qoftë ministrat e rinj të cilët kanë qenë ish-ministra, qoftë ata që kanë qenë kryetar komunash, nuk kanë mundur të zgjidhin problemet kyçe të qytetarëve dhe të votuesve të tyre. Sfidat e mëdha të Qeverisë do të jenë në drejtim të mbajtjes së premtimeve të bëra gjatë fushatës parazgjedhore, por edhe Deklarata e partive shqiptare”, pohoi Ismaili.

“Shihet qartë se vetëm për disa poste në qeverinë e re, kjo deklaratë tashmë nga kusht për të hyrë në qeveri, u shndërrua një letër pa vlerë” kështu mendon Ismaili

“Pasi BDI do të udhëheq përsëri me eurointegrimet, me të cilat ka dështuar tashmë 10 vite në qeverisje me VMRO-DPMNE-në, nuk mund të pritet se do të ketë ndonjë avancim në Qeverinë e Ardhshme. Për mendimin tim, partitë shqiptare dështuan edhe në marrjen e ministrive kyçe siç është MPB-ja dhe Ministria e Financave. Kjo dëshmon se edhe LSDM nuk ka besim tek partnerët shqiptar” deklaroi Ismaili

Sipas tij, shqiptarët edhe një herë u tradhtuan dhe u lanë në dorë të kuadrove më të dështuar deri më tani.