Emrat e propozuar nga Zaevi për ministra në Qeverinë e re

Kryesia Qendrore e LSDM-së po mban mbledhje në të cilën do të vendosin për emrat që do të udhëheqin me ministritë e mbetura, pasi tashmë dihet se me cilat resorë do të udhëheqin partitë shqiptare.

Jo zyrtarisht flitet se Zaev nga Kryesia Qendrore do të kërkoj që të mbështeten këta kandidatë për ministra:

Radmilla Sheqerinska – ministre e Mbrojtjes

Oliver Spasovski – ministër i Punëve të Brendshme

Dragan Tevdovski – ministër i Financave

Nikolla Dimitrov – ministër i Punëve të Jashtme

Renata Deskovska – ministre e Arsimit

Ljupço Nikollovski – ministër i Bujqësisë

Mila Carovska – ministre e Punës dhe Politikës Sociale

Robert Allagjozovski – ministër i Kulturës

Damjan Mançevski – ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Goran Sugarev – ministër i Transportit dhe Lidhjes.

Edmond Ademi- ministër pa resorë

Koço Angjushev- ministër pa resorë