Emri, VMRO kundërshton draft-marrëveshjen e nisur në Greqi

Kreu i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski kritikon edhe veprimin e fundit të Qeverisë për zgjidhjen e kontestit me emrin, konkretisht draft-marrëveshjen e palës maqedonase të nisur në Greqi.

Mickoski thotë se partia e tij, në kundërshtim me atë që ishin marrë vesh me kryeministrin Zaev në takimet e liderëve, nuk është konsultuar aspak për përmbajtjen e draftit. Gjatë takimit me qytetarët në Vallandovë, Mickoski tha se nuk sheh arsye për takime të tjera me kreun e ekzekutivit.

“E pamë që ndodhi edhe një gafë dhe kjo është draft-marrëveshja të cilën Zoran Zaev dhe ministri për Punë të Jashtme Dimitrov një ditë më parë e dërguan në Greqinë fqinje pa u konsultuar aspak për përmbajtjen e saj dhe kohën se kur do të dorëzohet. Vërtetë nuk e shoh thelbin e takimeve eventuale të ardhshme të liderëve, përveç nëse nuk ka ndonjë moment të ri për të cilin duhet të na informojnë”, – u shpreh Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së.