Ende nuk janë mbyllur shumë çështje nga MO, e lëre më çështja shqiptare

KUR DIHET QË ZGJEDHJET NUK SIGUROJNË ZGJIDHJE, PSE SHQIPTARËT NË MAQEDONI E SHPENZOJNË GJITHË KËTË ENERGJI?!

Përgjigjja mund të jetë: për ndryshimin e pushtetit të derisotëm jodemokratik, i cili ka vepruar edhe kundër interesave të popullit shqiptar! Po me partnerët e rinj, a kanë shqiptarët marrëveshje për zgjidhjen e këtyre çështjeve të pazgjidhura? Cila është marrëveshja (me shkrim) dhe cilat janë garancitë?

Qasja e derisotme e partive politike të shqiptarëve në Maqedoni është e gabueshme. Joshja e tyre me pjesëmarrje pa kushte në pushtet është grepi më i rrezikshëm ndaj tyre dhe të ardhmes së popullit shqiptar në këtë shtet.

Para se të zgjidhen çështjet e hapura politike, të cilat nuk janë mbyllur as me Marrëveshjen e Ohrit, parasëgjithash nuk është zgjidhur statusi juridik-kushtetues i popullit shqiptar në Maqedoni (trajtohen si pakicë kombëtare), si e tillë lëvizja politike e shqiptarëve në Maqedoni, me të gjithë përbërësit e saj, partitë dhe subjektet tjera, është humbje kohe, stagnim, prapambetje, regres, mungesë demokracie dhe paperspektive për shqiptarët në Maqedoni dhe për vetë shtetin ku ata janë përcaktuar të jetojnë së bashku me popullin maqedonas dhe bashkësitë tjera etnike.

Mos u rrëmbehni shumë pas zgjedhjeve që nuk sigurojnë asnjë zgjidhje për të ardhmen e shqiptarëve në Maqedoni, por për zgjidhjen e çështjes kryesore: statusin juridik-kushtetues të popullit shqiptar në Maqedoni, me të cilin do të zgjidhen shumë lehtë të gjitha çështjet tjera të hapura (të diskutueshme), mes shqiptarëve dhe të tjerëve në këtë shtet!

MOS I KAPNI PUNËT PËR BISHTI, POR TRAJTONI NGA KREU I TYRE!

(7.10.2017)