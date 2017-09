Enis Bardhi, David Beckham i ri luan me Levanten (Foto)

Levante ka një armë sekrete këtë vit. Gjithnjë e më pak sekrete, por po aq armë. Një “snajper” me saktësi të rregulluar milimetrike për skuadrat rivale. Ai quhet Enis Bardhi dhe synon të jetë një nga zbulimet e këtij kampionati. Deri më sot, një katërkëndësh është shënuar prej tij. Tre gola në miqësoret para sezonit dhe një tjetër në ndeshjen e fundit, përpara pushimit ndërkombëtar, kundër Deportivo de La Coruña. I riu maqedonas është një potencial i fortë sportiv për Levanten, që mblodhi raporte të mira gjatë gjithë sezonit të fundit, kur lojtari në fjalë militonte me Ujpest të ligës pothuajse të panjohur hungareze.

Ai ishte në Europianin e U-21 të fundit, duke luajtur këtë qershor në Poloni, ku shkëlqeu me dritën e vet në radhët e Maqedonisë. Tani është pjesë absolute e Levantes, ku i ka filluar titullar dy ndeshjet e fundit. Me ardhjen e tij ai ngriti një shpresë të caktuar. Portierë duken të aftë e të pabalancuar para këmbëve të tij magjike. Të njëjtat që e bëjnë atë të jetë “pronar i topit” për ekipin ku luan. Ai godet në mënyrë të barabartë me të dyja këmbët. Ka vizionin për t’u bërë Beckham i ri i Levantes dhe, gjithashtu, i La Liga-s. Në moshën 22-vjeçare, ai është një diamant i përafërt.