Enis Bardhi: Kjo është ëndrra ime me Levanten

Enis Bardhi ka lënë përshtypje shumë të mirë në La Liga në vitin 2017. Pas paraqitjeve të shkëlqyeshme te Ujpesi dhe U21 e Maqedonisë, Bardhi prej shumë ofertave e pranoi atë të Levantes dhe nuk gaboi. Ai në mënyrë eksprese i tregoi aftësitë e tij duke u bërë një prej liderëve të ekipit.

“Nga momenti i parë që kam dëgjuar se më kërkon Levante pa u menduar fare kam pranuar ofertën, pas e dija se do të jetë zgjedhje e mirë për mua”, tha Bardhi për mediat spanjolle. Me 1082 minuta ai është lojtari i pestë me minutazh më të madhe në fanellën e Levantes dhe ka shënuar katër gola. Planet e tij janë të lidhura me Levanten.

"Nga dita e parë kur kam ardhur këtu, të gjithë në klub janë përkujdesur që të ndjehem mirë, që nuk ishte lehtë pasi unë nuk flasë spanjisht, ndërsa ata nuk flasin anglisht. Qëllimi im është të qëndroj këtu dhe të ndihmoj ekipin të shënoj rezultate sa më të mira. Ëndrra ime është që me Levanten të luaj në Ligën e Europës, pse jo edhe në Ligën e kampionëve. Dëshira ime është të shënoj 15 gola, dhe të kem asistime të shumta, të gjitha ambiciet e mia janë të lidhura për këtë klub dhe për La Ligën", deklaroi Bardhi.